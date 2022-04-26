В Крыму детей заставляют поддерживать войну в Украине / фото t.me/denisovaombudsman

Оккупанты продолжают позорную политику милитаризации детей на территории Крыма. В частности, оккупационная власть приказала воспитателям детских садов проводить с малышами разъяснительное обучение о "спецоперации" в Украине.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"В игровой форме навязывают идеологию борьбы с националистами и нацистами на примере Украины. Тем самым пытаются стереть в сознании детей украинскую идентичность", - отметила Денисова.

По ее данным, в детских садах дети вынуждены рисовать плакаты с рашистской символикой "Z".

Кроме того, по приказу руководства учебных заведений, воспитатели обязаны узнавать у детей об отношении их родителей к "спецоперации" в Украине. При обнаружении "неблагонадежных" родителей, информация подается в оккупационных карательных органов.

"Такие действия оккупанта нарушают положения IV Женевской конвенции и Конвенции ООН о правах ребенка.  Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений прав детей Украины", - резюмировала Денисова.

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Ранее Денисова сообщила, что в Херсоне 58 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, более месяца прячутся в подвале местной церкви.

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