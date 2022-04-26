Она призвала помочь эвакуировать их из города.

В Херсоне 58 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, более месяца прячутся в подвале местной церкви.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По ее информации, в подвале находятся 10 воспитанников дома ребенка в возрасте от 4 месяцев до 1 года, остальные – младше 4 лет, в том числе дети с инвалидностью, нуждающиеся в специальном уходе и лечении.

Для них нашли безопасное место в регионе Украины, где не ведутся активные боевые. Там детям смогут оказать всю необходимую помощь.

"Я прошу всех, кто может оказать содействие в переводе этих детей в безопасный регион, не оставаться в стороне и принять все зависящие от вас меры для открытия и работы гуманитарного коридора, чтобы малыши наконец-то оказались в безопасности", - сказала Денисова.

Напомним, что российские войска оккупировали Херсон 2 марта. Местные жители постоянно выходили на мирные митинги в поддержку Украины, против них применяли оружие.

25 апреля оккупанты заняли здание мэрии. Известно, что они планируют провести "референдум" о создании так называемой "Херсонской Народной Республики".