Уменьшение предложения зерна из Украины повлечет инфляционное давление.

Вторжение России существенно нарушило процесс сельскохозяйственного производства в Украине. Это - угроза глобальной продовольственной безопасности.

Как сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, украинский урожай зерновых в 2022 году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году. Причина - сокращение посевных площадей после вторжения.

"Украина является четвертым по величине производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. Уменьшение предложения зерна из Украины повлечет инфляционное давление, повышая мировые цены на зерно", - говорится в сообщении.

Высокие цены на зерно могут иметь значительные последствия для мировых продовольственных рынков, отмечают в оборонном ведомстве.

Это может "угрожать глобальной продовольственной безопасности, особенно в некоторых из наименее развитых стран".

Как писал УНИАН, российские оккупанты провоцируют продовольственный кризис в южных областях Украины, крадя продукты и ограничивая работу фермеров.

Омбудсмен Людмила Денисова информировала, что враг вывозит на Крымский полуостров зерно, похищенное у украинских фермеров.

В частности, оккупанты ограбили Новоалексеевский элеватор и вывезли зерно в Крым. Подтверждением этому могут служить сообщения жителей Севастополя по поводу того, что несколько дней назад заработал морской терминал по перевалке зерна, запасов которого в Крыму просто не существует.

Также очевидцы из АР Крым сообщают, что на полуострове началась продажа овощей, вывезенных из временно оккупированной территории Херсонщины.

Кроме этого, ранее стало известно, что в Запорожской области оккупанты массово похищают сельскохозяйственную технику и материалы для посевной.

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