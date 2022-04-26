У детей погибли родители после бомбардировки Мариуполя.

Двоих детей, которых россияне принудительно вывезли из Мариуполя, вернули их родственникам.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

С начала войны 12-летняя Кира Обединская находилась с отцом в Мариуполе. Маму она потеряла еще до вторжения России. Ее отец, многократный чемпион Украины по водному поло Евгений Обединский, погиб 17 марта в результате попадания снаряда в их дом. Дедушка Киры хотел вернуть ребенка и установить над ним опеку.

Рашисты Киру похитили, когда ее пытались эвакуировать из Мариуполя вместе с другими местными жителями. При попытке покинуть город Кира получила ранения из-за взрыва мины. После этого девочку забрали представители Вооруженных сил РФ и вывезли на подконтрольную им территорию оккупированного Донбасса.

Сейчас Кира вместе с дедушкой находятся в Киеве. Где Кира была до 26 апреля, родные не знают.

Также бабушка 9-летнего Ильи Матвиенко, мама которого погибла во время бомбежки Мариуполя, смогла дождаться возвращения внука, которого вывезли россияне. Бабушка осталась единственной родственницей ребенка и хотела установить опеку над Ильей.

"Искренне радуемся вместе с семьями, что после всего, что пришлось пережить, дети наконец смогли вернуться в родные семьи", – говорится в сообщении омбудсмена.

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