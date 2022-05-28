Оккупанты держат в акватории Черного моря два корабля с крылатыми ракетами "Калибр".

По состоянию на сегодняшний день в готовности к применению в Черном море находятся два российских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня у причалов Графской бухты Севастополя заметили четыре корабля Черноморского флота России. На берегу Графской бухты расположена топливная база Черноморского флота. Пять российских кораблей в Черном море продолжают угрожать нанесением ракетных ударов по территории Украины, однако часть кораблей из-за шторма направились в укрытия возле оккупированного Россией Крыма.

При этом спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что полученных Украиной к настоящему времени ракет уже достаточно, чтобы потопить весь ЧФ РФ.

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