Действительно безопасными маршрутами являются те, которые согласованы международными договорами, где гарантами безопасности выступают цивилизованные страны.

Заявления России о безопасных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства являются манипуляцией.

Об этом заявляет в Facebook руководство Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, комментируя объявление России о так называемых псевдогуманитарных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства.

В сообщении говорится, что Россия, пренебрегая нормами международного права, продолжает блокировать гражданское судоходство в акваториях Черного и Азовского морей, сделав их зоной ведения боевых действий. При этом отмечается, что сейчас у России в готовности к применению в акватории Черного моря есть два носителя крылатых ракет типа "Калибр" с суммарным залпом до 16 ракет.

"В то же время, РФ цинично объявляет о якобы безопасных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства. Такое заявление является манипуляцией. Страна-агрессор не может быть гарантом безопасности, ведь с первых дней полномасштабного вторжения, в нарушение норм безопасности гражданского судоходства и международного гуманитарного права, РФ осуществляла обстрелы иностранных гражданских судов", - сказано в сообщении.

Командующий ВМС Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа подчеркнул, что Украина не будет выполнять вымышленных правил страны-агрессора, "подлого убийцы и мародера". При этом отметил, что действительно безопасными маршрутами могут быть только те, которые согласованы международными договорами, где гарантами безопасности выступают цивилизованные страны.

"Мы не играем за коварными правилам врага, который каждый день пытается нас уничтожить и нашу экономику, блокируя судоходство и обстреливая гражданскую инфраструктуру. Какие бы "гуманитарные" ярлыки они на себя не цепляли, мир увидел истинное лицо РФ", - подчеркнул командующий ВМС ВС Украины.

Также в сообщении напомнили о пораженных 25 февраля 2022 года кораблями РФ гражданском судне "Namura Queen" под флагом Панамы и танкере "Millennial Spirit" под флагом Молдовы.

Как сообщал УНИАН, В России анонсировали открытие гуманитарного коридора для иностранных судов из порта Мариуполя.

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