Противолодочная оборона – очень сложный комплекс мер, предусматривающий наличие специальных самолетов, кораблей и оружия.

РФ активно использует подлодки для нанесения ударов крылатыми ракетами "Калибр" по Украине. В то же время, Harpoon Coastal Defense System, который передает Дания, может решить вопрос с прикрытием северо-западной части акватории Черного моря только от надводных кораблей.

И вопрос как противодействовать подводным лодкам остается достаточно актуальным. Ведь на Черноморском флоте РФ держит шесть подлодок, которые способны использовать "Калибры", все *- проекта 636.3 "Варшавянка".

Противолодочная оборона

В целом задача уничтожения подлодок является одной из самых сложных. Ведь для начала их нужно найти под толщей воды. Эту задачу задач сейчас преимущественно решает авиация, в первую очередь – противолодочные самолеты.

Если брать самые современные образцы, то самым известным будет Boeing P-8 Poseidon, имеющий целый комплекс средств для поиска подводных лодок. Одни из главных - гидроакустические буи, которые сбрасываются с самолета. Они фиксируют любые шумы под водой, например от винтов, или самостоятельно работают эхолотом и передают данные на самолет.

Также P-8 Poseidon оснащен чувствительным сенсором, фиксирующим углеводы и позволяющим зафиксировать "выхлоп" надводных кораблей и подводных лодок. Также на этот самолет может опционально устанавливаться детектор магнитных аномалий, фиксирующий большие металлические объекты под водой. Конечно, если подводная лодка осуществит пуск ракет, а тем более будет находиться на поверхности, то она сразу будет замечена благодаря радару.

Помимо авиации поиск подводных лодок совершают корабли, имеющими собственные гидроакустические станции. А также могут использовать свой противолодочный вертолет, который также оснащается акустическими буями, магнитным сенсором, а также радаром.

В любом случае, как только становится известно местоположение вражеской подводной лодки, все имеющиеся силы будут пытаться ее уничтожить. Ведь подводная лодка противника осталась без своего единственного средства защиты – незаметности.

Для уничтожения субмарины обычно используют "тупые" глубинные бомбы, которые подрываются под водой на нужной глубине, или уже современные эффективные разработки. Например, самонаводящиеся торпеды, такие как американские Mk 50 или Mk 54.

Эти торпеды имеют собственную активную и пассивную акустическую головку самонаведения и производят уничтожать цели на расстоянии до 15 и 9 км соответственно, двигаясь на скорости 74 км/ч под водой.

Конечно в эру современных технологий нет необходимости запускать торпеду, как в кино о подводниках Второй мировой. Для доставки торпеды в нужный район с вертолета или самолета ее сбрасывают на парашюте. Корабель же использует систему типа RUM-139 VL-ASROC, состоящую из ракеты, несущей торпеду на расстояние до 22 км, где торпеда отделяется и спускается на парашюте.

Как бороться с подводными лодками Украина

Как видно из состава классической противолодочной обороны для ее осуществления необходимо иметь, как минимум, противолодочные самолеты или вертолеты. В то же время, их применение возможно только в условиях, когда им не угрожают истребители противника.

Таким образом, пока Украина не просто не "закроет небо", а не завоюет тотальное преимущество в воздухе, говорить о такой возможности развертывания противолодочной обороны довольно сложно. Главным же условием для этого является получение достаточного количества истребительной авиации от союзников.

Кроме того, необходимо отметить, что дальность пуска ракеты "Калибр" может достигать 1500 км. И этого достаточно для того, чтобы держать под прицелом всю Украину на рейде в районе Сочи.

Поэтому вполне возможно и другое средство борьбы с подводным флотом РФ - уничтожение баз. Подлодки, как минимум, загружают новые ракеты, что легко фиксируется в Севастополе не только разведкой, но даже СМИ. А во время таких работ они максимально уязвимы для ударов, в частности баллистическими ракетами ATACMS для систем HIMARS и MLRS 270. Именно поэтому получение такой "длинной руки" является для Украины очень важным фактором.

Конечно это не означает, что Черноморский флот РФ не перебазируется в Новороссийск, но это как раз и есть одной из ступенек Украины к победе.