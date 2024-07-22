Ранее враг выводил в акваторию ракетоносители буквально на час именно для того, чтобы нанести удар по Украине.

В Черном море после недельного перерыва "отметились" своим присутствием российские ракетоносители, в том числе фрегат - это может свидетельствовать об опасности применения "Калибров". Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, в течение недели в акватории Черного моря российские корабли вообще не фиксировались.

"В принципе ситуация остается неизменной. Единственное что выбивается из общей картины это то, что вчера выходил в море один из фрегатов - носитель крылатых ракет из пункта базирования в Новороссийске. Вернулся. И сегодня так же вышел один из носителей - вышел на внешний рейд. Поэтому можно считать, что есть опасность применения (ракет "Калибр" - УНИАН)", - сказал Плетенчук.

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Он пояснил, что в последнее время иногда россияне выводили в акваторию ракетоносители буквально на час именно для того, чтобы нанести ракетный удар по Украине.

"Поэтому следим за развитием ситуации", - добавил спикер.

Кроме того, по его словам, в Азовском море сейчас находится несколько единиц ЧФ РФ. Обычно это пара минных тральщиков, но "в принципе" на ситуацию в Азово-Черноморском бассейне это сейчас не влияет.

Война в Украине - что с Черноморским флотом РФ

15 июля спикер Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что последний сторожевой корабль ЧФ РФ покинул Крым и это - знаковая вещь. По его словам, тактика врага в Черном море пока ограничивается именно межбазовыми переходами.

К вечеру корабль все же зашел в пункт базирования в Новороссийске. Сопровождал его вспомогательный флот. То есть, была вероятность, что он может просто потерять ход. Говорилось, что это почти рекордные темпы переброски корабля с одной базы на другую - в море задерживаться они желания никакого не имели. Как уточнил представитель, "сторожевик" в очень почтенном возрасте - он был спущен на воду примерно 50 лет, но россияне забирают активы, которые имеют хоть какую-то ценность.

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