"Беглец" имеет разнообразное вооружение, способен вести противолодочную борьбу.

Представитель Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что последний сторожевой корабль Черноморского флота РФ, который 15 июля покинул украинский Крым, уже добрался до базы в РФ - это рекордные темпы переброски корабельной единицы с одной базы на другую.

"К вечеру он (корабль - УНИАН) все же зашел в пункт базирования в Новороссийске. Сопровождал его вспомогательный флот. То есть, была вероятность, что он может просто потерять ход. Но все-таки (все же) этот межбазовый переход вчера завершился. На самом деле это почти рекордные темпы переброски корабля с одной базы на другую - в море задерживаться они желания никакого не имели", - рассказал Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, судя по всему, во время перехода оккупанты "выжали" из этого корабля все имеющиеся мощности. Как уточнил спикер, "сторожевик" в очень почтенном возрасте - он был спущен на воду примерно 50 лет назад.

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"Но они (россияне - УНИАН) забирают активы, которые имеют хоть какую-то ценность. Потому, что сторожевой корабль, все же, имеет разнообразное вооружение. Он способен вести и противолодочную борьбу - теоретически, это такая мощная боевая единица. Конечно, не такая мощная, какой был крейсер "Москва" (потоплен ВСУ в 2022 году - УНИАН), но судьба этого сторожевого корабля все же лучше - он находится сейчас на базе в Новороссийске", - сказал Плетенчук.

Спикер предположил, что речь идет о корабле, название которого - "Ладный". Он добавил, что у оккупантов - два корабля этого проекта.

Согласно открытым источникам, "Ладный" - сторожевой корабль проекта 1135 (тип - фрегат), состоявший на вооружении ВМФ СССР и сейчас - на вооружении Черноморского флота России.

"Ладный" был зачислен в списки кораблей 17 февраля 1978 года и 25 мая 1979 года заложен на стапеле ССЗ "Залив" в Керчи (заводской номер № 16). Спущен на воду 7 мая 1980 года, введен в строй 29 декабря 1980 года и 25 февраля 1981 года включен в состав Черноморского флота.

Его автономность - 30 суток по запасам провизии, экипаж - 197 человек, в том числе 22 офицера. Вооружение - артиллерия, торпедно-минное, ракетное (1х4 ПЧРК "Раструб-Б" КТ-1135), зенитное (2х2 ПУ ЗРК "Оса-М" ЗИФ-122).

Бегство сторожевого корабля РФ из Крыма

Напомним, вчера, 15 июля, спикер Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что последний сторожевой корабль ЧФ РФ покинул Крым - это знаковая вещь. По его словам, эта единица вышла в сопровождении двух кораблей обеспечения - это не боевые единицы. Спикер подчеркнул, что тактика врага в Черном море пока ограничивается именно межбазовыми переходами.

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