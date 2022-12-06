Налет на комбинат "Слава", который находится в 80 километрах от границы России и Украины, произошел сегодня ночью.

В Брянской области Российской Федерации беспилотники атаковали комбинат "Слава". Они упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом.

Как сообщает телеграм-канал Baza, налет на комбинат, который находится в 80 километрах от границы России и Украины, произошёл сегодня ночью. На территорию комбината залетели предположительно два беспилотника — они упали и взорвались в трёх метрах от резервуаров с дизельным топливом. В этот момент пятитонные резервуары были пусты и серьёзного пожара удалось избежать.

Атаки беспилотников на Брянск: что известно

30 ноября в Брянской области России загорелись резервуары с нефтепродуктами в Суражском районе. По данным росСМИ, резервуары с дизельным топливом загорелись якобы из-за попадания неустановленного боеприпаса, который якобы сбросили с беспилотника. Есть информация, что загорелись два резервуара.

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