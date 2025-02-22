Во всех этих населенных пунктах продолжаются тяжелые и кровопролитные бои. Силы обороны сдерживают нашествие оккупантов.

Российские потери в Белогоровке, Часовом Яру и Торецке Донецкой области за период с апреля 2024 по февраль 2025 года составили более 20 тысяч военнослужащих, из которых около 7,5 тысяч - безвозвратные потери.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте. Так, по данным аналитиков, в Торецке россияне потеряли 12 498 военнослужащих, из которых:

4 003 - безвозвратные потери (погибшие);

8 451 - санитарные потери (раненые);

44 - пленные.

В Белогоровке потери оккупантов достигли 3 013 военных:

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1 543 - безвозвратные потери;

1 455 - санитарные потери;

15 - пленные.

В Часовом Яру потери врага составили 4 880 военнослужащих:

1 967 - безвозвратные потери;

2 897 - санитарные потери;

16 - пленные.

"Бои за данные населенные пункты продолжаются. Бои тяжелые и кровопролитные, но Силы Обороны пытаются всеми силами и средствами сдержать (оккупантов - УНИАН)", - отмечают аналитики.

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На Торецком направлении ВСУ уничтожили группу российских пехотинцев, среди которых был российский офицер радиоразведки. Как рассказали украинские военные, во время одного из полетов разведчики подразделения "Гюрза" Батальона беспилотных систем обнаружили замаскированный в мусоре блиндаж.

Впоследствии стало известно, что в нем прятались не только обычные пехотинцы, но и довольно "жирная" цель - российский офицер радиоразведки. Несколькими точными сбросами пилоты ББпС зажгли блиндаж, офицер в панике начал вызывать эвакуационную группу, вместе с которой хотел убежать, но не удалось.

Тем временем на территории Курской области РФ россияне пытаются уничтожить логистику Сил обороны. Противник активно наносит огневое поражение по всему, что движется в сторону Курщины на Сумщине. Наиболее опасный участок - Писаревка-Юнаковка.

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