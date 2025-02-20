Враг активно наносит огневое поражение по всему, что движется в сторону Курщины на Сумщине.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток выбить Силы обороны Украины с территории Курской области РФ. Враг полностью оккупировал Свердликово и продолжает давить на западной части территории, контролируемой курской группировкой ВСУ.

Кроме того, россияне активно пытаются уничтожить украинскую логистику в Курской области. Об этом сообщает проект DeepState.

Отмечается, что враг активно наносит огневое поражение по всему, что движется в сторону Курщины на Сумщине. Наиболее опасный участок – Писаревка-Юнаковка.

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"Для врага возникает очевидная и уже привычная цель – логистика. К сожалению, они достигли в этом успеха по огневому контролю и активно пытаются достичь этого физически, двигаясь с западной части. Это уже вылезает неприятными последствиями и в дальнейшем может обернуться не очень хорошо", – говорится в сообщении.

Война в Украине: это стоит знать

Le Monde пишет, что без помощи со стороны США Украина продержится в войне полгода. Отмечается, что пока поставки американского оружия официально не отменяли. Но Европа не сможет его заменить в случае отмены помощи.

В то же время начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал, что отправку миротворцев в Украину вряд ли можно считать гарантией безопасности. По его словам, на сегодня нет формата, который бы обеспечил защиту Украине, кроме членства в НАТО.

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