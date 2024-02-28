Захватчики усилили использование БПЛА и артиллерии.

Вооруженные силы Украины находятся в боевой готовности номер один на Горловском направлении - враг может пойти в наступление на этом участке фронта.

"Была часть техники и личного состава, которую враг подтягивал с нашего фланга на Авдеевку. Но их не отводили с Горловского направления, поэтому мы постоянно находимся в боевой готовности номер один. Мы предполагаем, что они пойдут на нас, если посмотреть на карту DeepState, то это будет максимально логично. Но на сегодня ничего кроме серьезной активации вражеских БПЛА, именно дронов-камикадзе, нет", - рассказал в эфире "Эспрессо" боец ВСУ Евгений Иевлев с позывным "Шейх".

Он также отметил, что ранее на Горловском направлении захватчики не использовали такое большое количество беспилотников.

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"То есть происходит активация БПЛА, постоянно работает вражеская артиллерия и минометы, но никаких позиционных штурмов на Горловском направлении враг не осуществляет", - добавил Иевлев.

Война в Украине - ситуация в Горловке

В конце прошлого года штурмовики ВСУ зачистили от россиян один из терриконов в районе временно захваченной Горловки Донецкой области, и это тактический успех Вооруженных сил Украины.

Несколько ранее боец 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов рассказал о ситуации в районе Горловки и перспективах освобождения от россиян этого украинского города на Донбассе. По его словам, Горловка - это жилые массивы и враг прочно засел, потому что там промышленные объекты и много всевозможных подвалов. Кроме того, город находится на высоте, что усложняет возможные операции.

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