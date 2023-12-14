Зачистка террикона украинцами в районе Горловки - тактический успех, отметил эксперт.

Штурмовики ВСУ зачистили от россиян один из терриконов в районе временно захваченной Горловки Донецкой области, и это тактический успех Вооруженных сил Украины.

Зачистка террикона от врага - "это тактический эпизод, но он крайне важный", рассказал полковник запаса, военный обозреватель Владислав Селезнев в эфире канала "FreeДом". "Россияне вынуждены были в спешном порядке перебрасывать на этот участок фронта дополнительные ресурсы, чтобы возобновить статус-кво, а это значит, что эти ресурсы были отвлечены с иных участков фронта. Скорее всего, с направления южнее от Бахмута", - отметил собеседник.

По его словам, враги используют свое преимущество в живой силе. "...безусловно, пусть и тактический, но, тем не менее, успех (освобождение террикона в Горловке, - Ред.)", - заявил офицер запаса.

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Напомним, по сведениям Генштаба ВСУ, наши бойцы длительное время двигались вперед южнее города Бахмут.

В центре внимания Горловка - новости последнего часа

12 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские воины в пределах Горловки отбили у врага один из терриконов. Стоит отметить, что этот объект находился под контролем российских захватчиков более чем девять лет.

Ранее бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж дал прогноз насчет войны против России на 2024 год. По его мнению, для нашей страны и Запада в следующем году должен наступить "момент истины".

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