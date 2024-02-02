По его словам, география этого города такова, что там очень много высот.

Украинским военным удалось отбить позиции в районе Горловки Донецкой области. О каких участках идет речь, на данный момент определить сложно.

"Запад и северо-запад Горловки – это часть терриконов, часть промпредприятий. Какой именно террикон или какое именно предприятие в данный момент взято нашими войсками под контроль, сложно определить по разным причинам, одна из которых – это как раз попытка скрыть такого рода действия. Россияне контролируют высоты самой Горловки", – объяснил в эфире "24 канала" военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

По его словам, география этого города такова, что там очень много высот. Перепад составляет 100-150 метров. Центр и север Горловки – это высота, и как раз туда стремятся украинские военные, считает Свитан.

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"Горловку никто не забыл. Движение идет по всей линии фронта, именно положительная динамика – и южнее Бахмута, и Горловка. Если будет такая возможность, то есть целесообразность север, северо-запад Горловки взять под контроль. Это господствующая высота. Дальше уже можно будет развивать определенные наступательные действия, как минимум – в сторону Северска, Лисичанска, Попасной. Это один из оптимальных вариантов. Кстати, в тот же Бахмут с Горловки можно будет идти, чтобы прикрыть те населенные пункты, которые мы уже освободили", – констатировал он.

Война в Украине: важные новости

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города. 1 февраля россияне ударили по Бериславу Херсонской области, убив иностранных волонтеров. Погибли двое граждан Франции, еще трое иностранцев получили легкие травмы.

Тем временем ГУР МО атаковало российский катер "Ивановец" морскими дронами. Судно было уничтожено. В ВМС ВСУ отметили, что такой проект катеров больше не строится – в Черноморском флоте их было только три.

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