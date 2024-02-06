Военный отметил, что Горловка - это жилые массивы и враг там крепко засел.

Боец 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов рассказал о ситуацию в районе Горловки и о перспективах освобождения от россиян этого украинского города на Донбассе.

"Есть территории, которые мы непосредственно видим - и Авдеевку, и Горловку. Это наша зона ответственности в том числе. Там (возле Горловки - ред.) есть продвижение определенные, опять же, пусть это как комментирует Генштаб, спикеры и все, кто уполномочены это делать. Вот там конечно немножко легче ситуация, возможно, даже не немножко, потому что такого скопления вражеских сил нет, нет столько техники, нет столько пехоты. Не так работает авиация, хотя по району постоянно прилетают опять же авиабомбы", - сказал он в эфире.

Военный отметил, что Горловка - это жилые массивы и враг крепко засел, потому что там промышленные объекты и много всевозможных подвалов.

"Там трудно достаточно выбивать врага и будет трудно это делать в дальнейшем. Горловка сама по себе находится на высоте, то есть высоты брать также труднее", - добавил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские окупаты не снижают интенсивность штурмов Авдеевки в Донецкой области, ведь имеют задачу захватить город до президентских выборов в РФ в марте. Об этом заявили офицер 59 ОМБр им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий и майор запаса Алексей Гетьман.

Он отметил, что оккупационная армия не жалеет людей, однако сейчас потери на Авдеевском фронте сказываются, украинские военные видят панические настроения среди русских солдат.

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