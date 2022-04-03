Там собирается крупная группировка войск РФ.

Украинские защитники ожидают в ближайшие дни тяжелые бои с оккупантами в направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей.

Об этом сказал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Там собирается крупная группировка войск России. Останавливаться они не собираются. Задачи, которые ставит Путин перед своими янычарами по уничтожению нашего государства, никуда не исчезают. Общество и Вооруженные силы готовятся разбить врага", - заявил он.

Секретарь СНБО отметил, что там ожидаются ожесточенные бои за украинскую территорию.

Напомним, что сегодня вечером российские оккупанты обстреляли Слободской район Харькова, есть погибшие и пострадавшие.

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