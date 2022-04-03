За минувшие сутки оккупанты нанесли более 20 ударов из артиллерии, минометов, танков по населенным пунктам области.

На Изюмском направлении украинские военные ведут активные бои с оккупантами.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, за минувшие сутки российские войска нанесли "примерно 21 удар из артиллерии, минометов, танков в районах Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, Новых домов, центра города, Дергачей".

"Боевой авиации не наблюдаем, но противник ведет активную разведку и запускает беспилотные летательные аппараты. По области горячее всего в Изюмском направлении, там наши ВСУ ведут активные бои с оккупантами. При этом оборонительные позиции врага у Изюма сейчас более уязвимы, поскольку силы РФ концентрируют в направлении Донбасса", - отметил Синегубов.

Он добавил, что, во избежание возможных последствий боевых действий на территориях населенных пунктов Изюмского района, власти постепенно эвакуируют население.

"Оккупанты вчера снова обстреляли Лозовую. В результате ракетного удара 4 человека получили ранения, есть поврежденные дома, более 60 тысяч жителей общины без воды, более 40 тысяч – без света. Местные власти и коммунальщики активно работают над восстановлением", - рассказал глава ОВА.

В то же время, в Балаклее оккупанты выстрелили из танков в Центральную районную больницу. В результате здание частично повреждено, поэтому пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации. Сегодня оттуда планируют эвакуировать около 70 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: