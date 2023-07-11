В частности, ликвидированы вражеские зенитно-ракетные комплексы, артиллерия и станция радиоэлектронной борьбы.

В течение этих суток украинские военные совершили очередные удары по скоплениям россиян и их технике на фронте, уничтожив вражеское вооружение и пункты управления.

Наша авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также три - по зенитно-ракетным комплексам противника, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке во вторник, 11 июля.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три вражеских пункта управления, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и одну станцию РЭБ противника.

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Война в Украине - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще около 540 российских оккупантов. В общем Россия потеряла в Украине около 235 020 своих военных и более 30 тыс. единиц своей техники и вооружения.

Напомним, утром 11 июля Генштаб ВСУ сообщал, что наши воины ведут наступление на Бердянском, Бахмутском и Мелитопольском направлениях. По его данным, защитники и защитницы наносят огневое поражение артиллерией по выявленным вражеским целям, а также закрепляются на новых рубежах.

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