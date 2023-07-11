Девушка в начале полномасштабного вторжения РФ записалась в добровольцы.

На фронте погибла боевой медик со Львова Наталья Депа.

Об этом написал в Facebook ее брат Иван. "Извини, что был не очень хорошим братом, извини, что часто творил разные плохие вещи, извини, что многого не сказал. Ты навсегда в моем сердце, моя дорогая сестренка", - поделился он.

Украинская ассоциация врачей ветеринарной медицины мелких животных (USAVA) также сообщила о гибели Депы. По данным Ассоциации, замечательный специалист погибла на фронте под Бахмутом. Девушка окончила Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий. На странице университета в соцсетях вспоминают свою студентку и выражают соболезнования родным.

"В начале полномасштабного вторжения девушка записалась в добровольцы и ушла на фронт вместе с отцом и братом. Была боевым медиком 218 отдельного батальона 125 ТрО. Наталья лечила наших воинов и спасала им жизнь, рискуя своей. Как рассказывают друзья, всегда была улыбчивой, доброй, веселой и имела храброе сердце", - говорится в сообщении USAVA.

В соцсетях сообщают, что до войны Депа была владелицей центра косметологии и лазерной эпиляции.

Война в Украине - важные новости, которые стоит знать

Утром 11 июля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что наши воины ведут контрнаступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Противники на Бахмутском направлении несут огромные потери. Также заместитель министра бороны Анна Маляр сообщала, что на юге Украины российских оккупантов гибнет более чем в пять раз больше, чем наших защитников. Стоит отметить, что общие потери врага на 11 июля 2023 года составляют примерно 235 020 оккупантов.

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