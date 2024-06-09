Петр Андрющенко отметил, что неприятность с российским кораблем произошла в районе порта Ейска.

Возле Ейского морского порта в Азовском море атакован один из российских кораблей. По предварительным данным, судно затонуло.

По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, 8 июня около 16:00 между Бердянском и Приморском зафиксировали несколько негражданских судов.

"Ночью около полуночи наш БПЛА атаковал судно у порта Ейск, и оно предварительно отправилось в сопровождение крейсера Москва. Утром вся информация об атаке была удалена из всех пабликов оккупантов", - говорится в сообщении.

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Андрющенко предположил, что россияне решили спрятать большой десантный корабль в Ейске, но "что-то пошло не так".

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", вероятно речь идет о корабле длиной 96 метров или около того.

При этом указано, что большие десантные корабли имеют длину 112 и 113 метров (проект 775 и проект 1171 "Тапир"), а длину 94 метра имеют патрульные корабли проекта 22160 типа "Василий Быков".

Уничтожение флота России - последние новости

После того, как ВСУ поразили несколько больших десантных кораблей России, оккупанты длительное время не выводили их на дежурство. Российское командование перебазировало самые ценные корбли Черноморского флота из Крыма в Новороссийск, чтобы уберечь от ударов украинских дронов.

6 июня спецназовцы ГУР уничтожили российский буксир "Сатурн", который должен был обеспечить господство Черноморского флота РФ в Черном море.

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