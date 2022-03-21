Путинская армия сеет только горе на украинской земле.

Российские оккупанты продолжают убивать невинных украинцев. В одном только Мариуполе количество жертв среди гражданских превысило 3 тысячи человек, о чем ранее сообщал УНИАН. Остальные поселения во фронтовой зоне тоже страдают от действий агрессора. Авдеевка входит в их число. Сегодня, 21 марта, в городе убили пятерых мирных жителей и ранили еще десятерых.

Печальной информацией поделился глава военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш. Он написал на своей странице на Facebook: "Сегодня русская свол*чь вновь принесла в Авдеевку смерть и разрушение. "Хваленая армия" убила пятерых наших жителей, около десяти гражданских ранены. Отбросы проводят "денацификацию" школ и квартир мирного населения, полностью их уничтожая... Возможно, это у "орков" комплекс неполноценности? Мол, в России *опа, в дыре — дно, так надо и украинскую Авдеевку с землей сравнить... Не получится!!"

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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