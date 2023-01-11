Авианаблюдатели-любители насчитали 12 вертолетов поддержки Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52, которые прибыли в страну.

В британской разведке заявили, что большое количество российских войск в Беларуси не представляет угрозы для Украины. Это объясняется тем, что военные занимаются обучением на полигонах, а не готовятся к новому вторжению с этого направления.

Министерство обороны Великобритании опубликовало свою сводку в Twitter. Там напомнили, что 8 января 2023 года Минобороны Беларуси объявило о совместных с РФ летных тактических учениях, которые пройдут в стране с 16 января по 1 февраля 2023 года.

По последним данным, авианаблюдатели-любители насчитали 12 вертолетов поддержки Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52, которые недавно прибыли в страну. Некоторые самолеты с маркировкой Z приземлились на авиабазе Мачулищи под Минском.

Видео дня

По данным британской разведки, новое развертывание российской авиации в Беларуси, вероятнее всего, "является настоящими учениями, а не подготовкой к каким-то дополнительным наступательным операциям против Украины".

"Хотя Россия держит большое количество сил в Беларуси, они в основном участвуют в обучении. Маловероятно, что они составят заслуживающую доверия наступательную силу", — подытожили в Минобороны Британии.

Скопление российских военных в Беларуси

В Государственной пограничной службе Украины в конце декабря заявили, что в Беларуси находятся более 10 тысяч российских солдат, однако этого недостаточно для нового наступления на нашу страну.

СМИ сообщили, что 6 января Россия перебросила в Беларусь эшелон с военной техникой и на грузовиках заметили символы "Z".

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" считает, что характер перемещений российских сил свидетельствует о перегруппировка. В то же время военный эксперт Павел Нарожний утверждает, что враждебные силы нацелены на "удержание украинской группировки, которая стоит на границе".

Вас также могут заинтересовать новости: