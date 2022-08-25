Юрий Романенко отметил, что западное оружие всегда привязано к экономическому аспекту.

Требование украинцев для США дать сотню установок HIMARS невыполнимо. Вашингтон не может сделать этого физически.

Об этом рассказал политолог Юрий Романенко в разговоре с журналистом Романом Цимбалюка.

"У нас говорят: "Дайте HIMARS 100 штук". Только они не решают. 100 HIMARS, если они выпускают каждый день хотя бы по одному залпу, то это десятки миллиардов долларов в год и это только затраты на ракеты к ним. Американцы не могут позволить себе такого. Это говорит о том, что необходимо изменить подходы к распределению ресурсов. Для американцев HIMARS – это точечное оружие". – отметил политолог.

При этом он указал, что в американцев совсем другой подход к ведению боевых действий. Они не используют "Грады" или "Торнадо", а бью точечнно.

"У нас две советские армии столкнулись на поле боя – большая и маленькая - и оказалось, что у маленькой очень быстро закончились боеприпасы, поэтому понадобилось западное оружие. Но оно всегда привязано к экономическому контексту, потому что западное оружие это о том, как решить проблему точечно, с минимальными затратами", - объяснил Романенко.

Кроме того, он указал, что США физически не могут дать Украине 100 HIMARS

"Это требует разворачивание производств, для этого необходимы ресурсы, а дальше это все упирается во внутреннюю повестку, с которой необходимо работать", - подытожил эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 августа стало известно, что США в новом пакете военной помощи на 775 миллионов долларов дадут Украине боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, а также ЗРК NASAMS.

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