Наибольшие потери враг понес на Харьковском и Донецком направлениях.

За сутки ликвидировано еще 350 российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 сентября среди личного состава ориентировочно составили около 53 300.

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Кроме этого, было уничтожено:

танков – 2 тыс. 175 (+7 за сутки) единиц;

боевых бронированных машин – 4662 (+22);

артиллерийских систем – 1 тыс. 279 (+10);

реактивных систем залпового огня – 311;

средств противовоздушной обороны – 165 (+3);

самолетов – 244 (+1);

вертолетов – 213;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 904 (+1);

крылатых ракет – 233 (+17)%;

вражеских кораблей/катеров было – 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 469 (+6);

специальной техники – 117.

"Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, ранее сообщалось, что в Харьковской области Вооруженные силы Украины на отдельных участках вышли к государственной границе.

Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о освобождение от оккупантов Вооруженными силами Украины 6 тысяч квадратных километров территории нашего государства от начала сентября.

Кроме Харьковщины, продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров.

На Донетчине Украина продолжает контролировать 45% территории несмотря на попытки оккупантов захватить область.

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