За сутки ликвидировано еще 350 российских оккупантов.
Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 сентября среди личного состава ориентировочно составили около 53 300.
Кроме этого, было уничтожено:
- танков – 2 тыс. 175 (+7 за сутки) единиц;
- боевых бронированных машин – 4662 (+22);
- артиллерийских систем – 1 тыс. 279 (+10);
- реактивных систем залпового огня – 311;
- средств противовоздушной обороны – 165 (+3);
- самолетов – 244 (+1);
- вертолетов – 213;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 904 (+1);
- крылатых ракет – 233 (+17)%;
- вражеских кораблей/катеров было – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 469 (+6);
- специальной техники – 117.
"Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Как писал УНИАН, ранее сообщалось, что в Харьковской области Вооруженные силы Украины на отдельных участках вышли к государственной границе.
Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о освобождение от оккупантов Вооруженными силами Украины 6 тысяч квадратных километров территории нашего государства от начала сентября.
Кроме Харьковщины, продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров.
На Донетчине Украина продолжает контролировать 45% территории несмотря на попытки оккупантов захватить область.