За сутки ликвидировано еще 350 российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 сентября среди личного состава ориентировочно составили около 53 300.

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Кроме этого, было уничтожено: 

  • танков – 2 тыс. 175 (+7 за сутки) единиц;
  • боевых бронированных машин – 4662 (+22);
  • артиллерийских систем – 1 тыс. 279 (+10);
  • реактивных систем залпового огня – 311;
  • средств противовоздушной обороны – 165 (+3);
  • самолетов – 244 (+1);
  • вертолетов – 213;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 904 (+1); 
  • крылатых ракет – 233 (+17)%;
  • вражеских кораблей/катеров было – 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 469 (+6);
  • специальной техники – 117.
инфографика УНИАН

"Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, ранее сообщалось, что в Харьковской области Вооруженные силы Украины на отдельных участках вышли к государственной границе.

Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о освобождение от оккупантов Вооруженными силами Украины 6 тысяч квадратных километров территории нашего государства от начала сентября. 

Кроме Харьковщины, продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров

На Донетчине Украина продолжает контролировать 45% территории несмотря на попытки оккупантов захватить область.

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