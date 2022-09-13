Во время "дезорганизованного отступления" оккупанты бросали технику и тонны боеприпасов на произвол судьбы.

В ходе контрнаступления ВСУ в Харьковской области тысячи русских солдат попали в плен, среди пленных есть высокопоставленные офицеры.

Об этом говорится в публикации немецкого Die Welt.

Издание опровергает заявление МО РФ о якобы "тактическом отступлении". Линия обороны РФ "просто обвалилась", а солдаты разбежались.

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Во время "дезорганизованного отступления" оккупанты бросали технику и тонны боеприпасов на произвол судьбы.

Москва, в свою очередь, готовилась к наступлению ВСУ на юге, поэтому не занималась доукомплектованием своих позиций под Харьковом.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров. В течение 12 сентября отражены атаки врага в районах Зайцево, Бахмута, Бахмутского, Красногоровки, Водяного, Безымянного и Новогригорьевка.

А вот украинское контрнаступление в Харьковской области оказалось для россиян неприятной неожиданностью. В Пентагоне отметили, что воины ВСУ вытеснили большую часть оккупантов за пределы Украины и освободили Изюм и Купянск.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители продолжают находить пыточные и жестоко убитых россиянами местных жителей.

Ранее в Институте изучения войны констатировали, что контрнаступление ВСУ переломило ход войны, но боевые действия затянутся до 2023 года - после стабилизации линии фронта защитникам придется начинать новые атаки.

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