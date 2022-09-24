Люди в отдельных российских городах в шоке от количества потерь.

Тотальный бардак и пьянство — основные характеристики "частичной" мобилизации в России. Это свидетельствует о качестве новобранцев. При этом население в отдельных городах в шоке от количества потерь на войне против Украины.

Информацией о том, почему мобилизацию в РФ можно считать провальной, поделился Алексей Арестович в разговоре с российских оппозиционером Марком Фейгиным. Последний попросил советника Офиса президента Украины рассказать об оккупантах-новобранцах и призывной кампании в целом.

"Первое, что меня поражает — это ужасающее количество бардака в этой всей истории. Для глубинной России, на территории России, война началась позавчера, когда объявили мобилизацию. До этого это были какие-то события по телевизору. Мы имеем кучу роликов с сильно пьющими, демотивированными, разболтанными людьми, которые в гробу видели эту мобилизацию", — заявил Арестович.

Затем он поделился информацией, как население городов, где базируются крупные подразделения ВС РФ, пребывает в шоке от потерь в Украине. В качестве примера советник ОПУ привел Наро-Фоминск. Это небольшой населенный пункт, где располагается 1 танковая армия.

Во многих частях города сменилось уже два состава. Люди знают о ситуации, так как среди местных жителей много контрактников. И они понимают дальнейшие перспективы в случае мобилизации. При этом первый состав состоял из профессиональных кадровых солдат, второй — был "смесью". А третий, мобилизованный, ждет "намного более печальная судьба".

"Есть еще Кавказ — там своя специфика. Дело в том, что людей, которых мобилизуют в Дагестане и других республиках — они же не идут в Росгвардию. На особый паек, на особое положение, на особое применение. Ими комплектуют 18-ю, 19-ю мотострелковые бригады, которые стоят в Чечне, Дагестане и так далее. А у них тоже потери мама дорогая. А учитывая, что на Кавказе хоронят всем населенным пунктом, там все прекрасно осведомлены, во что обходится эта путинская авантюра, и что потери колоссальные", — добавил Арестович.

По словам советника ОПУ, уже на третий день мобилизацию нельзя назвать контролируемым процессом — как минимум по части реакции населения. У Путина даже признались, что люди эмоционально реагируют на массовый призов в армию. А драки и пьянки лишь подтверждают это. На третий день мобилизация начинает напоминать "разрастающийся пожар".

Мобилизация в России: что известно

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о призыве в армию резервистов: "Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации". Часть обращения глава государства-агрессора посвятил ядерным угрозам в сторону Запада.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что планируется призвать 300 тысяч человек. А СМИ узнали, что в секретном 7 пункте указа о мобилизации сказано об 1 миллионе мужчин.

В Кремле эту информацию опровергли, но факты свидетельствуют об обратном. Повестки присылают многодетным отцам, старикам и мертвецам. О нарушениях правил мобилизации заговорили даже прокремлевские пропагандисты.

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