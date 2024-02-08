Войска с нетерпением ожидают дальнейших кадровых решений, говорит боец.

Новая команда в руководстве Вооруженных Сил Украины и назначение на должность Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского поможет сдвинуть вопрос мобилизации и технического переоснащения войска. Такое мнение высказал заместитель командира артиллерийского дивизиона, майор Павел Кишкар.

"Относительно назначения Сырского, войска с нетерпением ожидают дальнейших кадровых решений. Команда генералов – тот самый Андрей Гнатов, и Михаил Драпатый, с которыми имел честь служить, – это хорошая, прогрессивная команда молодых украинских генералов. Я думаю, что такая команда точно сдвинет вопрос технической мобилизации Украины, технического переоснащения. Создание нового рода войск по беспилотной авиации и управлению автоматизированными системами на поле боя", – добавил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Военный отметил, что в ближайшее время украинцы могут увидеть новые неожиданные решения на поле боя.

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"Именно с такими ожиданиями живет много ребят, которые находятся сейчас на фронте", – констатировал Кишкар.

Изменения в руководстве ВСУ

8 февраля 2024 года президент Украины уволил с должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Соответствующий указ уже обнародован на сайте главы государства.

Вместо него был назначен генерал-полковник Александр Сырский. Он запомнился успешной операцией по обороне Киева, а также наступлением на Харьковщине.

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