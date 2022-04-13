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В Рыжем лесу российские оккупанты пытались сварить кашу из кофейных зерен.

Об этом сообщает ГПСУ на официальной странице в Facebook.

"Стражи границы в составе Сил обороны обследуют территорию, откуда защитники Украины выгнали захватчиков. В Чернобыльской зоне пограничники убедились, что орки действительно изрядно окапывались в Рыжем лесу. Они проживали в заброшенных еще в 1986 году хижинах и устраивали пикники на радиоактивно зараженной территории", - отмечают пограничники.

По их данным, оккупанты питались не только сухпайками, но и награбленными продуктами.

"Многие из продуктов орки вероятно впервые увидели в Украине, ведь пытались сварить кашу из кофейных зерен", - сообщают в ГНСУ.

Фото Каша из кофейных зерен 13 апреля 2022
Фото Каша из кофейных зерен 13 апреля 2022
Фото Каша из кофейных зерен 13 апреля 2022

Напомним, российские оккупанты уничтожили многолетний архив Чернобыльской АЭС.

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