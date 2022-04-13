Так, оккупанты питались не только сухпайками, но и награбленными продуктами.

В Рыжем лесу российские оккупанты пытались сварить кашу из кофейных зерен.

Об этом сообщает ГПСУ на официальной странице в Facebook.

"Стражи границы в составе Сил обороны обследуют территорию, откуда защитники Украины выгнали захватчиков. В Чернобыльской зоне пограничники убедились, что орки действительно изрядно окапывались в Рыжем лесу. Они проживали в заброшенных еще в 1986 году хижинах и устраивали пикники на радиоактивно зараженной территории", - отмечают пограничники.

По их данным, оккупанты питались не только сухпайками, но и награбленными продуктами.

"Многие из продуктов орки вероятно впервые увидели в Украине, ведь пытались сварить кашу из кофейных зерен", - сообщают в ГНСУ.

Напомним, российские оккупанты уничтожили многолетний архив Чернобыльской АЭС.

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