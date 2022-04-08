В Чернобыле уничтожена аналитическая лаборатория стоимостью 6 млн евро.

Российские оккупанты уничтожили многолетний архив Чернобыльской АЭС.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота.

"Это все, что осталось от наших чернобыльских документов и архивов. То, что мы собирали десятилетиями, какая-то курва просто выбросила в мусорку", – написал он, добавив фото с бумагами в помойке.

Как сообщает в Telegram НАЭК "Энергоатом", практически все офисные помещения в зданиях в зоне ЧАЭС существенно повреждены, разбиты и полностью разворованы.

Также разграблена и уничтожена в Чернобыле современная аналитическая лаборатория стоимостью 6 млн евро.

"Она была уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями и могла оказывать услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами, а также на стадии исследований и разработки технологий", – отмечается в сообщении.

По поводу радиационного фона в Госагентстве по управлению Зоной отметили, что общие выводы пока делать рано. Но точечные измерения показали существенные уровни для местности, в которой их проводили.

Отмечается, что посещать Чернобыльскую зону и находиться в ней сейчас крайне опасно, из-за последствий пребывания там российских вооруженных формирований. Существуют большие радиационные риски, взрывные угрозы и логистические препятствия.

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