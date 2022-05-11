По предварительной информации, пострадавших нет.

Утром оккупанты попали ракетой по Запорожью.

Об этом сообщается в Telegram-канале Запорожской областной военной администрации.

"Сегодня утром враг попал в Запорожье. Удачно отработали наши ПВО Сил обороны Запорожской области. Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект подвергся тяжелым разрушениям", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет, добавили в ОВА.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрелы 10 мая российскими оккупантами Орехова один человек погиб и 8 ранены. В связи с обострением военных действий и увеличением интенсивности обстрелов, ради сохранения жизней жителей общины в Орехове временно приостановлена работа пункта оказания гуманитарной помощи.

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