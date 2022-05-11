Мэр Гуляйполя призвал горожан эвакуироваться в более безопасные города Украины.

Вследствие обстрела 10 мая российскими оккупантами Орехова один человек погиб и 8 ранено.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Запорожской областной военной администрации.

"Российские войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова, в результате чего в больницы Запорожья доставлены 8 граждан Украины, один человек погиб", - говорится в заметке.

В связи с обострением военных действий и увеличением интенсивности обстрелов, ради сохранения жизней жителей общины в Орехове временно приостановлена работа пункта оказания гуманитарной помощи.

В ЗОВА отметили, что военная ситуация в Запорожской области не претерпела существенных изменений. "Враг осуществляет огневое воздействие вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны украинских войск на Запорожском направлении. Наибольшая активность оккупантов наблюдается вблизи Полог, Орехова и Гуляйполя", - говорится в сообщении.

При этом, из-за сложной военной ситуации, которая сейчас складывается вблизи населенного пункта, из-за непрекращающихся боевых действий городской голова Гуляйполя Сергей Ярмак обратился к горожанам с призывом эвакуироваться в безопасные города Украины.

Напомним, под Запорожьем 9-летний мальчик провел два месяца в эпицентре боев без родителей.

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