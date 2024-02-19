Вновь отработала подаренная Германией батарея Patriot, отметил итальянский военный эксперт Томас Тейнер.

На счету переданной Германией Украине батареи американского ЗРК Patriot уже 18 сбитых российских самолетов, сообщил итальянский военный эксперт Томас Тейнер, комментируя уничтожение еще двух бортов 19 февраля.

"Вновь отработала подаренная Германией батарея Patriot. Командир батареи сказал, что им нравятся пусковые установки, установленные на тягачах, поскольку они позволяют активно двигаться, стрелять и исчезать, когда ракеты попадают в российские самолеты", - отметил эксперт.

По его информации, речь идет о следующих пораженных бортах:

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Ми-8 - 3;

Су-24 - 1;

Су-34 - 9;

Су-35 - 3;

А-50 - 1;

Ил-22М - 1 (поврежден).

ВСУ сбили российские Су-34 и Су-35С 19 февраля

Напомним, УНИАН писал, что утром 19 февраля силы ПВО Украины сбили два российских самолета на восточном направлении: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Также данную информацию подтвердил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Потери России в Украине в самолетах - данные ВСУ

По состоянию на утро 19 февраля общие боевые потери России в Украине в самолетах составили 661 единицу.

Что касается личного состава армии РФ, то с начала широкомасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали 403 720 оккупантов.

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