У ВСУ появится возможность бить по врага по батальонам

У российских солдат развилась "химарсобоязнь".

Об этом в интервью Фейгину рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.

По его словам, тогда у ВСУ появится возможность бить по врага по батальонам.

"HIMARS, знаете ли, новые едут. Еще четыре штуки. Общее количество подбирается к 20, а если взять M270, еще которые британцы дают, Норвегия, Германия... Это к 30 с небольшим скоро выгребет. Тут 4-8 навели шухер страшный, а теперь, если это все на 6 раз умножить, то оно дойдет же до страшного... Дойдет до того, что мы по батальонам начнем работать. А это называется уже "химарсобоязнь", - констатировал Арестович.

Он добавил, что украинская армия уже начала выигрывать контрбатарейную стрельбу.

Как писал УНИАН, Соединенные Штаты Америки уже подготовили 200 украинских военных для применения ракетных артиллерийских систем HIMARS. Кроме того, Пентагон объявил о поставках снарядов GMLRS для HIMARS, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска сосредоточили усилия по захвату восточного региона Украины.

В течение суток ВСУ отражено продвижение оккупантов на Харьковщине, отражены штурмовые действия захватчиков на Краматорском направлении, а также отражена разведка боем оккупантов на Авдеевском направлении.

Украинские защитники продолжают контрнаступательные мероприятия на юге страны. Днем раньше ВСУ повредили критически важный для перемещения врага Антоновский мост в Херсоне.

Таким образом, по мнению эксперта Дениса Поповича, ВСУ начали второй этап подготовки к контрнаступлению на южном фронте.

В боях украинские силы уничтожили 38 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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