По его словам, если на обменах пленными россияне за каждого пилота готовы отдавать чуть ли не до сотни украинских бойцов, то опытных пилотов у них значительно меньше, чем машин.

Ветеран войны с Россией, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий ответил, влияет ли психологически на российских пилотов уничтожение российской авиации.

Об этом он сказал в эфире "24 канала", отвечая на вопрос, насколько психологический фактор страха из-за уничтожения украинскими войсками российских истребителей способен остановить российских пилотов.

"Останавливает, еще и как останавливает ... Вспомните, сколько раз вам приходилось сообщать, что по Сумской области очередной раз ударили КАБами. А потом один раз погастролировал наш странствующий Patriot где-то под границей Брянской области, четыре машины за день завалил, и вспомните, когда вы в последний раз сообщали о КАБы на Сумщине", - отметил Дикий.

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Сейчас же, отметил он, этот "странствующий Patriot" начал "гастролировать" в Донецкой области. "Семь машин на прошедшую неделю. Это в среднем одна машина в день", - рассказал экс-командир.

"У россиян фронтовой авиации где-то около 300 машин. Это еще при том, мы на самом деле не знаем, сколько у них нормальных экипажей. Судя по тому, что на обменах пленными они именно за каждого пилота готовы отдавать чуть ли не до сотни наших бойцов, как раз опытных пилотов у них значительно меньше, чем машин", - сказал Дикий.

Он добавил, что "300 машин" - это, казалось бы, очень много, и это "в разы больше, чем у нас".

"Но если терять в среднем по машине в день, то вся российская авиация исчезнет меньше, чем за год. Поэтому да, этот фактор очень влияет", - отметил ветеран.

Сбитие российских самолетов - детали

23 февраля украинские бойцы сбили российский самолет дальней радиолокационной слежки А-50 над Азовским морем. Отмечалось, что в сбитом самолете погиб весь экипаж - пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что Вооруженные Силы Украины выдавливают российскую авиацию из воздушного пространства Украины так же, как русский флот выдавили из Северо-Западного Черноморья, а затем и вовсе заставили бежать из оккупированного Севастополя.

Коваленко отметил, что в целом уникальность ситуации заключается в том, что в современной истории войн и конфликтов уничтожение самолетов ДРЛО не фиксировалось и в тыловом воздушном пространстве это практически невозможно. Но Россия уже дважды с начала года теряет эти самолеты в своем тылу.

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