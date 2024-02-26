Современная Россия уже не может производить такие самолеты, как А-50, отметил обозреватель.

ВСУ выдавливают российскую авиацию из воздушного пространства Украины точно так же, как российский флот выдавили из северо-западного Черноморья, а затем и вовсе заставили бежать из оккупированного Севастополя, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Разумеется, российская пропаганда может описывать происходящее как "дружественный огонь". Пускай. Даже если это "дружественный огонь", то нас он прекрасно устраивает. Благодаря ему российская авиация теряет не только самые современные Су-35 и Су-34, но и редкие, уникальные А-50, которые современная Россия уже не может производить, и каждая их потеря - невозвратная, критическая", - отметил эксперт.

Говоря об уничтожении самолета-разведчика А-50 23 февраля, Коваленко акцентировал, что это второй борт такого типа, сбитый с начала 2024 года:

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"В целом, уникальность ситуации заключается в том, что в современной истории войн и конфликтов уничтожение самолётов ДРЛО не фиксировалось и в тыловом воздушном пространстве это практически невозможно. Но Россия дважды с начала года теряет данные самолеты в своем тылу".

ВСУ сбили еще один российский А-50 23 февраля

Напомним, 23 февраля украинские бойцы сбили российский самолет ДРЛО А-50 над Азовским морем. Сообщалось, что сбили его с помощью модернизированной ракеты к советскому ЗРК С-200.

Также указывалось, что в сбитом А-50 погиб весь экипаж - пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.

По словам главы ГУР Буданова, у России осталось всего шесть самолетов ДРЛО А-50.

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