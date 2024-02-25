Уже сейчас россияне имеют проблемы с тем, чтобы "закрыть" своими радарами всю линию фронта.

Потеря россиянами самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 - это не просто "минус еще один самолет". На самом деле сейчас Украина ослепляет российскую ПВО и авиацию, чтобы было легче наносить удары вглубь контролируемой россиянами территории, пишет Forbes.

"Мы точно не знаем, как украинские силы сбили один из восьми самолетов радиолокационного предупреждения А-50У российских ВВС в пятницу. Но мы знаем почему. Россиянам закрывают глаза и не позволяют контролировать украинское воздушное пространство", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что самолеты А-50 помогают российскому командованию следить за активностью украинских Воздушных сил и, в частности, оперативно выявлять запущенные Украиной ракеты и беспилотники.

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После того, как в конце прошлого года украинские беспилотники и ракеты вывели из строя несколько ключевых наземных радаров в оккупированном Крыму, российские ВВС переместили свои А-50 в этот район, чтобы закрыть пробелы. И тогда, в январе этого года, ВСУ поймали в засаду один такой А-50 и самолет-командный пункт Ил-22.

После январской потери одного А-50 россияне приложили определенные усилия, чтобы защитить остальные такие самолеты, держа их подальше от фронта и поближе к своим границам. Но оказалось, что расстояние было недостаточным.

Теперь у России осталось, вероятно, семь A-50 в рабочем состоянии и несколько таких самолетов на хранении, но, скорее всего, в непригодном к использованию состоянии. По данным Forbes, чтобы охватить всю линию фронта, россиянам нужно иметь одновременно 9 таких самолетов: три в воздухе, три на подмене, три в это время проходят обслуживание.

"То есть, сбив два А-50, а также повредив один во время удара беспилотника в Беларуси в прошлом году, украинцы фактически уничтожили всю орбиту А-50 и заставили Кремль решать, в каком регионе фронт больше не будут охватывать бортовые радары", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что в любом случае образуется пробел в российской радиоразведке, через который Украина может наносить удары ракетами и беспилотниками.

Уничтожение российского самолета А-50: последние новости

Как писал УНИАН, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, на самом деле у России осталось не семь, а всего шесть самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По его словам, если россияне потеряют хотя бы еще один такой самолет, то круглосуточного дежурства в воздухе уже не будет.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что уничтожение еще одного А-50 не изменит кардинально ситуацию на поле боя, но если российский самолетопад продолжится, это сильно поможет Украине.

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