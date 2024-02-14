В среду, 14 февраля, ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников", который находился вблизи Алупки. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, он был поражен в результате успешной атаки морскими дронами.
Стоит отметить, что "Цезарь Куников" – это российский десантный корабль, базировавшийся в Севастополе. Принимал участие в операции в Косово (1999 год), русско-грузинской войне (2008 год), осуществлял обеспечение сирийской армии (операция "Сирийский экспресс", 2015 год).
Десантный корабль был спущен на воду в 1986 году. Получил имя в честь героя Советского Союза Цезаря Куникова, который, к слову, был убит 14 февраля 1943 года. Входил в состав 197-й бригады десантных кораблей.
При распределении Черноморского флота в 1992-1993 годах 39-я дивизия морских десантных сил была расформирована. Десантные корабли дивизии, доставшиеся России, перешли из Донузлава в Севастополь и вошли в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ.
Он мог вместить 87 членов экипажа на борту. Длина корабля составляет – 112,5 м, ширина – 15 м. Скорость хода – 17,8 узла. На БДК может быть размещено артиллерийское и ракетное вооружение.
Уничтожение "Цезаря Куникова"
Утром 14 февраля СМИ начали публиковать информацию, что дроны Главного управления разведки подбили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Это произошло в акватории Черного моря. Позже информацию подтвердил Генеральный штаб ВСУ.
Операцию провели украинские разведчики во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. В ГУР отмечают, что поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя уничтожение большого десантного корабля РФ "Цезарь Куников", использовал цитату президента РФ Владимира Путина о гибели российской подводной лодки "Курск" вместе с экипажем в 2000 году.
Он добавил, что после уничтожения "Цезаря Куникова" в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота остается в строю лишь пять единиц.
Плетенчук также добавил, что поисково-спасательная операция россиян успеха не имела. В соответствии со штатной численностью на судне могло находиться около 90 моряков. Точное количество находившихся на корабле моряков пока неизвестно, но "потери среди личного состава должны быть существенными".