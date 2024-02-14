Принимал участие в операции в Косово, русско-грузинской войне, осуществлял обеспечение сирийской армии.

В среду, 14 февраля, ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников", который находился вблизи Алупки. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, он был поражен в результате успешной атаки морскими дронами.

Стоит отметить, что "Цезарь Куников" – это российский десантный корабль, базировавшийся в Севастополе. Принимал участие в операции в Косово (1999 год), русско-грузинской войне (2008 год), осуществлял обеспечение сирийской армии (операция "Сирийский экспресс", 2015 год).

Десантный корабль был спущен на воду в 1986 году. Получил имя в честь героя Советского Союза Цезаря Куникова, который, к слову, был убит 14 февраля 1943 года. Входил в состав 197-й бригады десантных кораблей.

Видео дня

При распределении Черноморского флота в 1992-1993 годах 39-я дивизия морских десантных сил была расформирована. Десантные корабли дивизии, доставшиеся России, перешли из Донузлава в Севастополь и вошли в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ.

Он мог вместить 87 членов экипажа на борту. Длина корабля составляет – 112,5 м, ширина – 15 м. Скорость хода – 17,8 узла. На БДК может быть размещено артиллерийское и ракетное вооружение.

Уничтожение "Цезаря Куникова"

Утром 14 февраля СМИ начали публиковать информацию, что дроны Главного управления разведки подбили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Это произошло в акватории Черного моря. Позже информацию подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Операцию провели украинские разведчики во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. В ГУР отмечают, что поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя уничтожение большого десантного корабля РФ "Цезарь Куников", использовал цитату президента РФ Владимира Путина о гибели российской подводной лодки "Курск" вместе с экипажем в 2000 году.

Он добавил, что после уничтожения "Цезаря Куникова" в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота остается в строю лишь пять единиц.

Плетенчук также добавил, что поисково-спасательная операция россиян успеха не имела. В соответствии со штатной численностью на судне могло находиться около 90 моряков. Точное количество находившихся на корабле моряков пока неизвестно, но "потери среди личного состава должны быть существенными".

Вас также могут заинтересовать новости: