В 2000 году российский лидер очень цинично отозвался о гибели 118 российских моряков.

Спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя уничтожение большого десантного корабля РФ "Цезарь Куников", цитатой президента РФ Владимира Путина о гибели российской подводной лодки "Курск" вместе с экипажем в 2000 году.

"Как говорил президент Российской Федерации в свое время, "он утонул" ("Курск" - УНИАН). Вот в принципе можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем "Цезарь Куников". Коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному объекту лишнему в Черном море", – сказал Плетенчук "Радио Свобода".

Он добавил, что после уничтожения "Цезаря Куникова" в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота остается в строю лишь пять единиц.

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Плетенчук также прокомментировал уничтожение корабля в день смерти советского офицера Цезаря Куникова, в честь которого назван десантный корабль.

"Может это лихой нрав, не каждому Цезарю удается два раза умереть в один день", – сказал военный.

Уничтожение"Цезаря Куникова"

Как сообщал УНИАН, генеральный штаб ВСУ подтвердил сообщение об уничтожении российского большого десантного корабля "Цезарь Куников" в Черном море. В момент поражения он находился в территориальных водах Украины, вблизи Алупки (временно оккупированный Крым). Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5". "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.

Гибель"Курска"

Катастрофа атомной подводной лодки К-141 "Курск" произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений. Согласно открытым источникам, в результате нарушений обращения с торпедой на борту произошел взрыв кислородно-керосиновой смеси и возник пожар. Неуправляемая лодка пошла ко дну, и удар привел к тому, что в первом отсеке произошел взрыв торпедного боезапаса лодки. Британские и норвежские флоты сразу же предлагали помощь, однако Россия изначально от нее отказалась.

Все 118 моряков и офицеров на борту "Курска" погибли. Российское адмиралтейство первоначально сообщило общественности, что большинство членов экипажа погибли в течение нескольких минут после взрыва, но это оказалось неправдой. Уже 21 августа норвежские и российские водолазы обнаружили 24 тела в девятом отсеке, турбинном зале на корме лодки. Капитан-лейтенант Дмитрий Колесников написал записку с именами 23 матросов, которые в течение определенного времени оставались живыми в 9-м отсеке.

В день, когда затонул Курск, президент РФ Владимир Путин уехал в отпуск в Сочи. О катастрофе ему сообщили на следующий день, а общественности лишь 14 августа. Путин не прерывал свой отпуск еще четыре дня.

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