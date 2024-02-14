Отмечается, что российский корабль атаковали несколько морских дронов Magura.

Российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" был поражен в результате успешной атаки морскими дронами.

Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, это сделали украинские разведчики во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.

"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

"В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 101 год назад", - отмечают в ГУР.

Также сообщается, что этот большой десантный корабль проекта 775 - одно из новейших российских судов. Он мог вместить 87 членов экипажа на борту. Использовался террористической Москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

В ГУР отмечают, что поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.

Потопление "Цезаря Куникова"

Как сообщал УНИАН, ранее Генштаб подтвердил поражение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников".

Отмечалось, что в момент поражения российский ВДК находился в территориальных водах Украины вблизи временно оккупированного Крыма.

В сети появилось нечеткое видео, на котором видно, как в море что-то горит. Жители поселка Кацивели почувствовали сильную ударную волну. Вероятно, взрывался боекомплект пораженного корабля. Для спасения тонущего судна подошел еще один корабль, также видна неподалеку подлодка.

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