В Белгородской области РФ были поражены сразу четыре российских вертолета, что стало результатом грамотно спланированной операции Сил обороны Украины. Такое заявление сделал полковник, военный эксперт Юрий Микуляк в эфире телеканала "Киев 24".
"Грамотно спланированная спецоперация. Судя по всему, наши (Силы обороны, – ред.) уже не впервые видели посадку там этих вертолетов. В нужный момент подтянули HIMARS, зарядили и ударили. Очень грамотно", – заявил он.
По его словам, для россиян это действительно очень большая потеря, потому что речь идет об ударных вертолетах.
"Это сигнал для них, что не стоит так близко приближаться к нашей территории. Теперь они задумаются, стоит ли им оставлять свои вертолеты вблизи границы для дозаправки или пополнения боекомплектов для этих вертолетов", – отметил Микуляк.
Кроме того, он отметил, что на сегодня десантирование с вертолетов для россиян неактуально. Они могут только перебрасывать личный состав ближе к границе, возможно, диверсионные группы ФСБ.
Уничтожение российского оружия
Как сообщал УНИАН, Силы специальных операций (ССО) во взаимодействии с ГУР, Ракетными войсками и артиллерией уничтожили в российском тылу сразу 4 вертолета за раз. Речь идет о двух Ка-52 "Аллигатор" и двух Ми-8. Они находились на замаскированной позиции в Белгородской области, используемой для "подскока" авиации (быстрого перемещения и неожиданных атак на ВСУ).
Также недавно в Донецкой области украинские военные с помощью дронов уничтожили российский танк и систему радиоэлектронной борьбы "Житель". Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" проинформировала, что в Донецкой области враг попытался прорваться в направлении украинских оборонительных позиций под прикрытием системы радиоэлектронной борьбы Р-330 "Житель", но в результате враг понес потери. На видео, которое обнародовала "Хортица", можно увидеть, как произошло попадание в установку РЭБ "Житель" и танк-мангал, которую та прикрывала.