В российском тылу уничтожена техника группировки "Север".

Силы обороны уничтожили сразу четыре военных вертолета россиян в Белгородской области РФ. Таким образом ВСУ пытаются рассредоточить мощную группировку противника в Курской области.

Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона. "Курская операция понемногу подходит к концу. Мы сейчас контролируем около 100 кв. км российской территории и вся прелесть "игры" заключается в том, что в отличие от украинских территорий в РФ мы ни к чему не привязываемся и наша оборона пытается быть гибкой", - сказал Жмайло.

Он пояснил, что сейчас на Курском направлении россияне сконцентрировали около 70 тыс. солдат, а украинских сил там меньше вчетверо, поэтому ВСУ не могут "играть по одинаковым правилам" с таким противником, который точно будет пытаться, не останавливаясь на границе госграницы, продавить ВСУ в глубь Сумской области, с которой граничит Курщина.

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"Мы пытаемся делать такие рейдовые действия, которые высшее военное руководство Украины пока не комментирует. Как это было и в первые дни Курской операции. Мы же такими рейдами, выходами в тыл просто пытаемся эту группировку растянуть и уменьшить концентрацию непосредственно на Курском направлении. Также напоминаем, что вот эта группировка войск "Север" ответственна за наступательные действия на севере Харьковской области", - считает Жмайло.

Специалист уточнил, что вертолеты именно этой российской группировки были уничтожены.

"Все, что тянется от севера Харьковщины до нашего курского плацдарма - это группировка "Север". Вот убивая этот клин, мы пытаемся рассеять силы противника, удастся ли это - покажет время... Мы хотим не играть в линейную игру - где у них больше сил и техники и они просто нас вытесняют", - подчеркнул эксперт.

Также его спросили, что происходит в населенном пункте Демидовка Белгородской области РФ, потому что российские мониторинговые каналы утверждают, что ВСУ якобы его захватили. Жмайло сказал, что ситуацию комментировать рано - неизвестно, какая там ситуация. Даже если там присутствуют Силы обороны, неизвестно, "мы отойдем", будем ли там за что-то "держаться".

Уничтожение четырех российских вертолетов

Силы специальных операций вместе с ГУР, ракетными войсками и артиллерией уничтожили в Белгородской области РФ 4 вертолета - два Ка-52 "Аллигатор" и два Ми-8. Украинские военные объяснили, что техника была на замаскированной позиции, которая использовалась как аэродром "подскока" авиации.

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