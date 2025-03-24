Это произошло во взаимодействии ССО, ГУР, ракетных войск и артиллерии.

Силы специальных операций (ССО) во взаимодействии с ГУР, Ракетными войсками и артиллерией уничтожили в российском тылу сразу 4 вертолета за раз — два Ка-52 "Аллигатор" и два Ми-8. Сообщается, что они находились на замаскированной позиции в Белгородской области, используемой для "подскока" авиации (быстрого перемещения и неожиданных атак на ВСУ).

"Враг снова думал, что в глубоком тылу недосягаем. Мы в очередной раз доказали, что для ССО нет недосягаемого. Работаем дальше!", - говорится в Telegram-публикации ССО.

Для чего используются Ка-52 и Ми-8

Ка-52 "Аллигатор" — российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения, который был запущен в эксплуатацию "относительно недавно". Всего в 2008 году. Оккупанты используют его, в частности, для атак целей на земле.

Видео дня

Ми-8 же — транспортные вертолеты. Их российские военные используют для перевозки как грузов, так и личного состава. Но периодически они могут работать в качестве поддержки наземных операций.

Другие уничтоженные цели оккупантов за последнее время

Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ в Донецкой области виртуозно уничтожили вражеский танк вместе с "прикрытием". В итоге — минус "броня" и система радиоэлектронной борьбы Р-330 "Житель".

Кроме того, ВСУ с помощью БПЛА успешно поразили дорогостоящий ЗРК оккупантов — российский комплекс "Тор". Этот советский и российский всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс предназначенный для решения задач ПВО и ПРО на уровне дивизионного звена. Его стоимость — от $24 млн.

Вас также могут заинтересовать новости: