Предприятие призывает россиян забрать своих убитых военных.

"Укрзализныця" уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах.

Об этом говорится в сообщении АО "Укрзализныця" в Telegram.

"Укрзализныця" в соответствии с нормами гуманитарного права уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах, чтобы вернуть матерям и женам", - сказано в сообщении.

Предприятие призывает россиян забрать своих убитых военных.

"Обращаемся к русским: мы знаем, что вы это читаете. Ваш груз 200 ждет", - говорится в сообщении.

Также размещен видеоролик, в котором отмечается, что Россия забрала у своих военных документы и бросила их в бой.

"В бою они все были уничтожены... Они у нас в вагонах, у многих нет документов", - добавили в "Укрзализныце".

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