Враг продолжает кошмарить морские транспортные пути.

На одном из направлений ВСУ уничтожили десятки единиц российской военной техники, среди которой ценная станция радиоэлектронной борьбы "Житель".

Как сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки ликвидировано 69 оккупантов. Уничтожена реактивная система залпового огня "Град", 13 орудий, 17 единиц автобронетехники и станция радиоэлектронной борьбы "Житель".

В течение суток (с 7.00 до 7.00) противник нанес 5 авиационных ударов с применением 38 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины.

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"Две управляемые авиабомбы сброшены в Черное море, юго-восточнее побережья Одесской области. Враг продолжает тем самым создавать напряжение вокруг морских транспортных путей", - говорится в сообщении.

Также оккупанты совершили 7 ударов FPV-дронами и сбросили с БПЛА других модификаций 18 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов. Повреждено здание "Пункта несокрушимости" и автомобиль.

За минувшие сутки враг совершил около 100 артиллерийских обстрелов с использованием более 630 снарядов, в том числе 12 обстрелов населенных пунктов. По Херсону били 4 раза, обстреляны Антоновка, Никольское, Тягинка, Новорайск, Чернобаевка, Степановка на Херсонщине и населенные пункты Солончаки, Ивановка на Николаевщине. В результате обстрелов погибли 2 гражданских, 9 гражданских ранены, повреждены 14 частных домов и линия электропередач.

Кроме того, говорится, что в Черном море дежурят 4 боевых корабля, один - в Азовском. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Что такое "Житель"

Р-330Ж "Житель" - автоматизированная станция постановки препятствий. Обеспечивает автоматизированное обнаружение, пеленгование и анализ сигналов источников радиоизлучения в рабочем диапазоне частот.

Обеспечивает ведение картографических данных с отображением информации о разведданных источниках радиоизлучения на фоне электронной топографической карты местности или в сети прямоугольных координат.

Напомним, накануне на юге ВСУ уничтожили интересную российскую установку - станцию радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ". Это мобильное средство радио -, и радиотехнического контроля и защиты информации от утечки через технические каналы беспроводной связи.

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