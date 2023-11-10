Армия Украины уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ" - чем она особенна для оккупантов.

На одном из направлений ВСУ уничтожили интересную российскую установку - станцию радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ". Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.

Отмечается, что за минувшие сутки ликвидировано 55 оккупантов. Уничтожены две единицы автомобильной техники врага, две лодки, пункт боепоставки, пушка, а также упомянутое редкое оборудование противника.

В течение суток (с 7.00 до 7.00) противник нанес 5 авиационных ударов по Херсонской области - во время бомбардировки враг сбросил 24 КАБа и между ними запустил крылатую ракету Х-31П, которая самоликвидировалась в воздухе. По данным пресс-службы, авиационные бомбы были направлены по жилым кварталам прибрежных населенных пунктов.

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Также оккупанты совершили 7 ударов FPV-дронами и сбросили с БПЛА других модификаций 8 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов.

"Враг совершил более 80 артиллерийских обстрелов с использованием более 450 снарядов. Обстреляны Херсон, Днепровское, Понятовка, Золотая Балка, Камышаны, Станислав, Софиевка, а также Дмитровка на Николаевщине. В результате обстрелов погибли 2 гражданских, 4 гражданских ранены, повреждены 15 многоэтажек, церкви, гимназия, школа, детский сад, пункт несокрушимости, до десятка частных домов и гаражей, несколько гражданских автомобилей", - рассказали в Силах обороны юга.

Также говорится, что корабельная группировка врага несет боевое дежурство в штурмовых условиях без ракетоносителей в количестве четырех единиц в Черном и 1 - в Азовском морях.

Что интересного уничтожили ВСУ на юге

РБ-636 "Свет-КУ" - мобильное средство радио-, и радиотехнического контроля и защиты информации от утечки через технические каналы беспроводной связи.

Предназначен для оценки электромагнитного окружения, поиска, обнаружения, и экспресс-анализа радиоизлучения, а также определения их расположения и источника в ОВЧ-, УВЧ-диапазонах, при совместной работе с аналогичными стационарными и мобильными комплексами технического контроля и радиотехнической разведки.

"Свет-КУ" может взаимодействовать с автоматизированным пунктом управления комплексным техническим контролем (АПУ КТК) "Лесс".

Комплекс принимает сигналы в диапазоне частот от 25 МГц до 18 ГГц. В 2016 году украинская разведка обнаружила такие комплексы на вооружении российских боевиков в населенных пунктах Смелое, Кировск и Первомайск, а также в Луганске.

В мае 2021 года российский комплекс РБ-636 "Свет-КУ" заметили возле оккупированного города Новоазовск, а в конце августа 2023 года стало известно, что Силы обороны Украины впервые уничтожили такую установку.

ВСУ уничтожили бронемашину "Тигр" вместе с РЭБ

Ранее ВСУ показали, как уничтожают бронемашину "Тигр" на левом берегу Херсонщины, находясь от "хищника" на большом расстоянии. "Тигр" был вооружен станцией РЭБ, которая тоже в итоге уничтожена.

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