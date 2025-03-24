Ночью во многих регионах Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают об угрозе ударных дронов-камикадзе типа "Shahed".
В последнем сообщении Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины призвало жителей Кропивницкого, Запорожья и Киева находиться в укрытиях, поскольку в направлении этих городов летят российские беспилотные летательные аппараты.
Обновлено в 01:20: В Киеве слышны взрывы.
Обновлено в 01:00: БПЛА на Кировоградщине, севере и центральной части Черниговщины, центральной части Сумщины и в центре Киевщины.
Обновлено в 00:51: Скоростная цель на Сумщину:
"Сумы! В укрытие!".
Обновлено в 00:50: В направлении Чернигова летят БПЛА, также дроны фиксируют возле Сум и Кропивницкого.
Обновлено в 00:25: БПЛА на Кировоградщине, северо-западе Полтавщины, юге Черкасской области, юго-востоке Черниговщины, в центральной части Сумщины и центре Киевщины. В направлении Сум с северо-запада летит дрон.
Обновлено в 00:05: Угроза применения ударных БПЛА с южного направления для Житомирской области.
Из-за обстрела Запорожья произошел пожар, на место выехали экстренные службы, сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Обстрелы Украины
Утром Воздушные силы отчитывались о сбитии 97 и локационной потере (без последствий) 25 российских дронов. Всего той ночью оккупанты атаковали страну 147-ю беспилотниками.
В течение недели украинская противовоздушная оборона уничтожила более 1115 воздушных целей, в том числе 625 "шахедов", 250 разведывательных дронов и 240 БПЛА других типов.