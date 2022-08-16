В марте на границе Полтавской и Сумской областей спасатели и тероборона подняли со дна реки вражеский танк, который затонул вместе с экипажем. Оказалось, что к демилитаризации российской техники причастен местный пенсионер - дед Петр.

На Полтавщине дед Петр потопил два российских танка, когда оккупанты пытались заехать на территорию области из Сумщины.

Как рассказал боец теробороны Полтавщины Руслан, помог деду в этом украинский флаг.

В марте на границе Полтавской и Сумской областей спасатели и тероборона подняли со дна реки вражеский танк, который затонул вместе с экипажем. Оказалось, что к демилитаризации российской техники причастен местный пенсионер - дед Петр.

"Когда группа рашиських танков проезжала мостиком через реку, двигатель одного из танков не запустился, и они его бросили на том берегу. За время отсутствия орков дед Петр закрепил на вражеском танке украинский флаг и поджег мост. Когда вернулись оккупанты и увидели на другом берегу "украинский танк", то начали в панике его расстреливать из четырех других танков, уничтожив полностью", - рассказал военный Руслан.

Далее оккупанты решили переехать мост через реку Псел, но первый их танк сразу же упал в воду и затонул вместе с экипажем.

В результате один украинский дед уничтожил два российских танка.

Это не первая история, когда пожилые люди помогают ВСУ уничтожать оккупантов.

Так, как писал УНИАН, ранее 78-летний житель города Баштанка Николаевской области, которого из-за возраста не взяли в тероборону, поджег установку "Град" оккупантов.

А другой дед-криминальный авторитет украл у российских военных форму и печенье из танка, который стоял на его дворе.

"Этот "дед" 20 лет отсидел в местах лишения свободы. Форму РФ, сухпайки и документы офицера похитил из танка, который стоял у него во дворе", - говорится в описании к ролику.

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