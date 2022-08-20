Украинцев предупредили об угрозе вражеских ударов из акватории Каспийского моря.

На юге украинские бойцы уничтожили вражеский опорный пункт и 10 российских захватчиков.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Этой ночью был уничтожен очередной опорный пункт врага, две единицы бронетехники, а также 10 единиц уже неживой силы (оккупантов - УНИАН)", - отметила Гуменюк.

При этом она подчеркнула, что если оккупанты прекратили вылеты самолетов из Крыма с целью нанесения воздушных ударов по украинским силам, то это не означает, что врагом не может быть применена стратегическая авиация с Каспийского моря или северных регионов РФ, и в том числе из Беларуси.

По даннім Генштаба ВСУ, общие боевые потери России с 24 февраля ориентировочно составили около 44 тысяч 900 личного состава.

Взрывы в Крыму 20 августа: что известно

Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе врезался дрон неустановленного происхождения. В результате столкновения верх здания загорелся. Сообщалось, что без пострадавших.

Также утром 20 августа серия вызрывов прогремела в Евпатории и Бахчисарае оккупированного Крыма.

После очередных "хлопков" Россия принялась усиливать меры безопасности на полуострове. В частности, из бухты Севастополя вывели боевые корабли на дежурство.

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