Вдобавок к этому был уничтожен склад боекомплекта.захватчика.

Беспилотник "Валькирия" украинского производства помог нашим защитникам успешно накрыть вражескую артбатарею и уничтожить три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" россиян.

Об этом сообщил волонтер, глава фонда "Армия SOS" Ярослав Тропинов.

Беспилотный авиационный комплекс не только помог Вооруженным силам утилизировать вражескую технику, но и снял с высоты последствия удара. Судя по фото, в зоне попадания начался пожар, а столб дыма был виден издалека.

БПЛА "Валькирия" от "Армия SOS" эффективно работают вместе с Вооруженными силами Украины ради победы! - говорится в сообщении.

О "Валькирии"

Это беспилотный авиационный комплекс военного и гражданского назначения, изготовленный в Украине. Его цель – обеспечение мониторинга, воздушной разведки, видеонаблюдения и корректировки артиллерийского огня днем и ночью

Ранее УНИАН уже писал, как "Валькирия" помогла ВСУ уничтожить склад боеприпасов к РСЗО "Ураган" противника на Донбассе.

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